مسابقة عالمية لـ«معهد المحاسبين الإداريين».. 4 فرق من الشرق الأوسط

أعلن «معهد المحاسبين الإداريين - جمعية المحاسبين والمهنيين الماليين في مجال الأعمال»، عن إطلاق مسابقة «الحالة الدراسية للطلاب 2023»، التي تتيح الفرصة للطلاب لتفسير وتحليل وتقييم ومواءمة حل إحدى مشكلات المحاسبة الإدارية بشكل مبتكر.

قام بوضع وكتابة أسئلة المسابقة لعام 2023 كل من تشارلز آر توماس، الحاصل على درجة الدكتوراه وشهادة المحاسب الإداري المعتمد وشهادة المحاسب العام المعتمد وشهادة المحاسب الإداري العالمي المعتمد من جامعة تارلتون ستيت، وجيمس دبليو هيسفورد، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ميسوري سانت لويس؛ ومايكل جيمس تيرنر، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كوينزلاند، ونُشرت في عدد أغسطس 2022 من مجلة «ستراتيجيك فاينانس».

اقتراح نظام قياس مثالي للأداء

وتطلب المسابقة من الطلاب إلقاء نظرة على الموقع الاستراتيجي الحالي لفندق «كونابيبي جاردنز»، الوهمي واقتراح نظام قياس مثالي للأداء.

وقال أحمد مخللاتي، مدير أول عمليات الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في معهد المحاسبين الإداريين: «سوف تتطلع مسابقة الحالة الدراسية للطلاب 2023، إلى تنشئة الجيل الجديد من المتخصصين في المحاسبة والتمويل والمحاسبين الإداريين المعتمدين».

ست مسابقات إقليمية مفتوحة لجميع الطلاب

تتكون المسابقة من ست مسابقات إقليمية مفتوحة لجميع طلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم، وسيعمل الطلاب ضمن فرق مكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء في جامعاتهم أو كلياتهم للتنافس في مناطق معهد المحاسبين الإداريين التابعة لهم، ويجب تحميل العروض التقديمية التي يقدمها كل فريق قبل أو خلال يوم 8 فبراير2023.

وستقوم الفرق الأربعة المشاركة من الشرق الأوسط وأفريقيا بالتقديم افتراضياً وبالحضور الشخصي في النهائيات الإقليمية وسيتم اختيارها وإخطارها في موعد أقصاه 6 مارس 2023.