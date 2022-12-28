ضبط «عاطل» بتهمة سرقة أسلاك نحاسية من داخل شركة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من حارس بإحدى الشركات باكتشافه سرقة كمية من الأسلاك النحاسية خردة من داخل الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

«عاطل» وراء ارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفينة الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، على النحو المُشار إليه بأسلوب «التسلق».

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها كافة، وأوضح أنه كان في سبيله للتصرف في المضبوطات بالبيع لأحد تجار الخردة المتجولين، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.