هيئة الدواء: بعض العقاقير تؤثر على نتائج تحاليل وظائف الغدة الدرقية

قالت هيئة الدواء المصرية إن بعض الأدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل الطبية للغدة الدرقية، ومن أشهر الأمثلة تداخل البيوتين «فيتامينB7»، مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية «T3, T4, TSH»، والتي ينتج عنها نتائج غير دقيقة، وحدوث مستويات عالية أو منخفضة بالخطأ عند إجراء التحاليل.

تشخيص خاطئ لفرط نشاط الغدة الدرقية

وتابعت هيئة الدواء في تقرير رسمي على موقعها: «يترتب على ذلك تشخيص خاطئ لفرط نشاط الغدة الدرقية، أو تشخيص لجرعة هرمون الغدة الدرقية»، وأوصت هيئة الدواء بأهمية التوقف عن تناول البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل اختبارات الغدة الدرقية، مؤكدة ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بتاريخك المرضي، وأسماء الأدوية او المكملات التي تتناولها، أو أي تعديلات مطلوبة لنظام الغذاء، للتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المطلوبة.

استخدام المنصة الإلكترونية لخدمات الإفراج عن التشغيلات

كما أعلنت هيئة الدواء انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان «التعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية لخدمات الإفراج عن التشغيلات»، وخلال الورشة تم التعريف بكيفية استخدام المنصة الالكترونية لخدمات إدارة الإفراج عن التشغيلات للمستحضرات الحيوية، وربطها بإدارة التفتيش على المستحضرات الحيوية، وتقديم الشرح النظري لجميع المسارات الموجودة بالمنصة الالكترونية، وتوضيح كيفية ربطها بمسار التفتيش، وتسليط الضوء على كيفية التطبيق العملي لهذه المسارات، مع شرح خصائص ومواصفات البرنامج.

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة الدواء المصرية نحو ميكنة برامج العمل بالإدارات المركزية المختلفة، والحرص على تقديم الخدمات إلكترونياً، وذلك تمهيداً لعملية التحول الرقمي والميكنة الشاملة لجميع خدمات هيئة الدواء المصرية.