أماكن وأسعار احتفالات الكريسماس بمصر.. تبدأ من 200 جنيه في الغردقة

تتجه الأنظار إلى احتفالات الكريسماس في مصر، فكل مواطن في المحافظات يبحث عن أقرب الأماكن له لقضاء ليلة رأس السنة أو معرفة أبرز الأماكن التي يمكن التوجه إليها في المحافظات الأخرى والأسعار لقضاء ليلة ممتعة مع بداية عام 2023.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن وأسعار احتفالات الكريسماس في مصر، على رأسها الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ لأنها تتمتع بطابع سياحي.

الاحتفالات في شرم الشيخ

استمرت احتفالات الكريسماس في شرم الشيخ والغردقة، حيث تلألأت الشوارع وواجهات الفنادق، وانتشرت أشجار عيد الميلاد ومجسمات بابا نويل، وجهزت الفنادق والمنتجعات السياحية خيمة رأس السنة استعدادًا لاحتفالات السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات حوالي 25 جنسية من جميع دول العالم.

وقال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بشركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر: تضم الغردقة حوالي 170 فندق ومنتجع سياحي، وتختلف حسب تصنيفها من نجمة إلى خمسة نجوم، وتبدأ الأسعار بـ200 جنيه فيما يعرف بـ«المنيمم تشارج».

الكريسماس في مصر مختلف بالإسكندرية

تتصدر الإسكندرية أجواء احتفال الكريسماس في مصر لما لها من جانب سياحي وتراثي مميز، أضيف عليها التطويرات الكبرى على كورنيش الإسكندرية ومطاعم وأماكن للتنزه، بالإضافة إلى الفنادق الكبرى.

وقال عبدالوهاب محمد، مدير عام وزارة السياحة في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن نسبة اشغالات الفنادق في الإسكندرية بلغت 80% مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، لافتًا إلى إمكانية ارتفاع نسبة الإشغال خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة الإشغال يرجع للسماح بإقامة حفلات في قاعات مغلقة هذا العام منذ جائحة كورونا الماضية، لافتاً إلى أن أسعار الليلة تبدأ من 300 جنيه في فنادق الإسكندرية خلال احتفالات الكريسماس 2023.

الكريسماس في شرم الشيخ.. 70% نسبة الإشغالات

أجواء الكريسماس في مصر تتميز أيضا في شرم الشيخ التي تعيش أجواء مميزة في الوقت الراهن بحسب ما أعلنه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤكداً أن منتجعات جنوب سيناء في أبهي صورها للاحتفال بالكريسماس.

وأضاف فودة ل«الوطن» أن نسبة الإشغالات السياحية على مستوى المحافظة بلغت نحو 70%، متوقعا أن ترتفع نسبة الإشغالات إلى 100% خلال الأيام المقبلة، موضحا أن أضواء أعياد الميلاد وأشجار الكريسماس تملأ شوارع وأحياء شرم الشيخ ابتهاجا بهذه المناسبة.