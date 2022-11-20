مسؤول أممي: المشاركون في مؤتمر المناخ تعهدوا بالابتعاد عن الوقود الأحفوري

قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي السادس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه بفضل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ الـ27 تمكنوا من التوصل لموجة مبتكرة لتيسير التنفيذ، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف تعهدوا بالعمل بالابتعاد شيئا فشيئا عن الوقود الأحفوري بما فيها النفط والفحم والغاز.

الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ

وأضاف «ستيلو»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، أن القرارات التي اتخذت هنا اليوم تعيد التأكيد على الأهمية الكبرى لتمكين كل ذوي الشأن من أجل الانخراط بأعمال المناخ، وبالأخص من خلال برنامج الأعمال الخماسي لسنوات أو برامج التمكين المناخي.

فصل جديد في شرم الشيخ

وتابع: «ستأتي الأيام التي سيكون علينا أن نعول فيها على النظم التي تعطينا دفعا نحو قواسم مشتركة تجمعنا، وأتينا إلى شرم الشيخ من أجل بدء فصل جديد ضمن هذه العملية الجماعية وأن الأمانة ستساعد الأطراف والرئاسات المقبلة من أجل السير على هذا المسار في سبيل تيسير التنفيذ، وأن نتحمل هذه المسألة بشكل جاد، وسأستمع لكل الأطراف بكل حرص».