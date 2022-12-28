عاجل.. السيسي: العالم يمر بظروف دقيقة خلّفت أزمات اقتصادية وتحديات جسيمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم مؤخرا، خلّفت أزمات اقتصادية متلاحقة وفرضت تحديات جسيمة، جعلتنا ندرك يقينا أنّ الالتفاف حول الوطن والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراتها الإلهية، السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية وفق ما نصبو إليه ونحلم به.

وأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف: «بناتي وأبنائي، أدركنا منذ الوهلة الأولى وطوال سعينا في هذا الطريق، أنّ مقدار النجاح ومعدلات الإنجاز مرهونة في الأساس بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وهذا ما جعلنا نحرص عليه دائما، ونعمل على توجيه مؤسسات الدولة المعنية بتقديم يد العون والمساندة في مواجهة تحدياتهم وتوفير البيئة المناسبة لتمكينهم من المشاركة الفعالة وتعظيم الاستفادة من قدراتهم في مختلف مسارات العمل الوطني».

ووجّه الرئيس، الجهات المعنية في الدولة بالعمل لاستكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة، ولتصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءًا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين».