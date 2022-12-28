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عاجل.. السيسي لأولياء أمور ذوي الهمم: كلمات الشكر لا تفي ما قدمتموه لأبنائنا

كتب:

نرمين عفيفي
02:23 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة حاليا تحت شعار «لينا مكان» في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «الأخوة والأخوات أسر وأولياء أمور ذوي الهمم، لا يمكن أن تفي كلمات الشكر وعبارات التقدير، ما قدمتوه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم من رعاية شاملة ومساهمات بهذه الرعاية المقدرة لنهضة هذا الوطن».

وأضاف الرئيس السيسي: «أعدكم أنّنا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بكم، وفقنا الله لما فيه الخير لهذا الوطن العظيم».

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بقلم نرمين عفيفي