عاجل.. السيسي يصدر 7 إجراءات تنفيذية لدعم ذوي الهمم

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدّة إجراءات تنفيذية لدعم ذوي الهمم، وكلّف بها مؤسسات الدولة، حيث وجّه وزارة الحكومة، بتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كل الحقوق والخدمات، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذوي الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم.

عضويات لذوي الهمم في مراكز الشباب والابتكار

وأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف: «ثانيا، تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، لجميع مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية، لإتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية في قطاع البطولة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وصقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم».

مراعاة ذوي الهمم في مشروعات الإسكان

وتابع الرئيس: «ثالثا، تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، وتحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة، مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكنية».

وواصل: «رابعا، تكليف وزارة الصحة والسكان بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية إذا تعذر التواصل مع المريض».

وأكمل: «خامسا، تكليف وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها حاليا من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة ولكل المتطلبات والاحتياجات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم».

رفقاء قادرون باختلاف في المدارس

وأردف: «سادسا، تكليف وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، بالتنسيق معا، لإطلاق مبادرة رفقاء قادرون باختلاف في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات، على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع آلية لتنظيمهم لتحفيز المواطنين على الاشتراك في المبادرة».

وأتمّ: «سابعا، تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل».