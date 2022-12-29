إسلام عبد المعين بطل مستر أوليمبيا للمرة الثالثة على التوالي: أسرتي سر نجاحي

استطاع إسلام عبدالمعين، بطل مصر والعالم، أن يحافظ على لقب مستر أولمبيا للمرة الثالثة على التوالي، وأكد أن علاقته بأسرته هي سر نجاحه، لافتا إلى أنه والده ما زال يعامله حتى الآن كطفل صغير، يوجهه ويدعمه، ودائم التشجيع له.

الفوز الثالث على التوالي

وقال «عبدالمعين» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه منذ الفوز باللقب لأول مرة في عام 2019، وبعد الحفاوة التي وجدها من المسؤولين، وشعوره بالفخر حين ارتفع علم مصر عاليا، تحمل المسؤولية وذاق حلاوة النصر، موضحا: «بعد عودتي من أمريكا عقب انتهاء البطولة الأوليمبية، رأيت الفرحة في عيون المحيطين بي، خاصة زوجتي وأولادي، وما رأيته في عين أبي من تشجيع قررت أن لا تكون البطولة الأولى والأخيرة، والاستمرار فى التدريب بكل قوه لأحافظ على اللقب، وتلك هي المرة الثالثة لتحقيق بطولة العالم للقوة البدنية، ولقب مستر أولمبيا».

اللجنة الأوليمبية سعيدة بالإنجاز

وحرصت اللجنة الأوليمبية الدولية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، على تقديم الشكر للاعب البطل إسلام عبد المعين، وقبل عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، والتهنئة بتحقيق لقب مستر أوليمبيا.

وشدد إسلام عبدالمعين، على أنه منذ حصوله على البطولة واللقب لأول مرة عام 2019، لم يتخاذل لحظة، وظل يتدرب لتحقيق اللقب مره أخرى، واستطاع بالفعل تحقيقه مره ثانية، ما زاده إصرار على استمرارية تحقيق اللقب، مؤكدا: «كل مرة أحصل فيها على بطولة العالم تدفعني للمرة التالية، والحمدلله تلك هي الثالثة على التوالي، التي أحقق فيها لقب مستر أوليمبيا».

وأضاف: «بشكر اللجنة الأوليمبية على تكريمهم لي؛ لأن دي حاجه كبيرة وعظيمة بالنسبالي هذا التكريم، بجد حسيت من بعد التكريم عندي طاقة كبيرة إني أستمر في تحقيق إنجازات وبطولات كتير لبلدي، وتعتبر بطوله مستر أوليمبيا للمره الثالثة إنجاز، لأني قدرت أحافظ على اللقب ومستمر إن شاء الله وسأستعد جيدا للبطولة المقبلة».