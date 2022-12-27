بدء تصوير مسلسل «حمدالله على السلامة» بطولة يسرا

أعلنت شركة العدل جروب بدء تصوير مسلسل «حمدالله على السلامة» بطولة الفنانة يسرا، اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023.

أبطال مسلسل «حمدالله ع السلامة»

ويشارك الفنانة يسرا في مسلسل «حمدالله على السلامة» الذي بدأ تصوير المشاهد الأولى في منطقة دهشور عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، أوتاكا، و المطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

وكانت يسرا شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل أحلام سعيدة، الذي شاركت فيه ومعها عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف وغادة عادل ومي كساب وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عمرو عرفة.

مسلسل «روز وليلي»

وتنتظر يسرا، عرض مسلسل «روز وليلي»،الذي سيجمعها مع نيللي حدوته مختلفة، وفريق العمل من مختلف الجنسيات، ودورهم محققتان، وتدور الأحداث بينهم في إطار كوميدي.