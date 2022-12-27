«رضا» تحصد بطولة «تنس الطاولة»: ربنا عوضنى

فى ظل اهتمام الدولة بذوى الهمم، من خلال إطلاق مبادرات عديدة، أهمها «قادرون باختلاف»، لتمكينهم فى المجتمع، ولدت بطلة جديدة، اتسعت لها الآفاق لإثبات مواهبها التى جعلتها تصعد للمركز الأول فى بطولة الجمهورية لكرة التنس «ناشئو ذوى الهمم»، هى اللاعبة رضا عبدالله.

ولدت «رضا»، التى تبلغ من العمر 21 عاماً، بعيب خلقى، وهو عدم وجود كف فى ذراعها اليمنى، لتتعايش مع ذلك وتمارس حياتها بشكل طبيعى، وسط دعم من أسرتها التى ظلت تبحث معها عن طريق للنجاح وآفاق المستقبل من خلال الدراسة والرياضة، وقالت لـ«الوطن»: «أنا مولودة بعيب خلقى، وباحمد ربنا لأنه عوضنى بحاجات تانية كتير، كانت حلوة وميزتنى عن غيرى».

تدرس «رضا» فى الفرقة الثالثة بكلية تجارة جامعة حلوان، لكن مشوارها الرياضى بدأ منذ 7 سنوات، عندما اتجهت إلى ألعاب القوى، ولم تمنعها الإعاقة من إثبات نفسها، وأخرجت قوتها الكامنة فى لعبة الجرى، وحصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية: «كنت باشيل أوزان تقيلة زى الناس العادية، وقدرت أفوز وأوصل لمستويات عالية فى فترة قصيرة».

لم تجد «رضا» صعوبات فى إعادة اكتشاف نفسها، فى الألعاب الرياضية، بسبب إطلاق الدولة مبادرات عديدة تدعو لدعم وتمكين ذوى الهمم، ما فتح الطريق أمامها لخوض أكثر من لعبة، وبعد فوزها بالبطولة فى ألعاب القوى، خاضت تجربة جديدة فى تنس الطاولة، وحصدت المركز الأول فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة «ناشئو ذوى الهمم» ببورسعيد، بعد مرورها بصعوبة اللعب، لأنها كانت تلصق المضرب فى يدها اليمنى، عن طريق قطعة قماش، حتى تتمكن من اللعب بشكل أفضل، بحسب كلامها: «فى التصنيف الطبى إنى ألعب كرة التنس بإيدى اليمين، اللى فيها الإعاقة، لكن بلعب الريشة بالشمال عادى».