العثور على جثتين في ظروف غامضة بالجيزة.. وجهود مكثفة لضبط الجناة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لرجلين بهما آثار طلق ناري أعلى الجبل في الصف.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثتين لشخصين أعلى الجبل مقتولين بطلق ناري في البطن والصدر بمنطقة الصف.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة.