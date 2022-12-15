العثور على جثتين داخل سيارة في جراج عمارة سكنية بالفيوم

عثر أهالي منطقة باغوص السكنية أحد الأحياء الراقية بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، على جثتين داخل سيارة في جراج أحد العقارات السكنية بالمنطقة، مما أثار حالة من الفزع والرعب بين الأهالي، الذين أبلغوا الشرطة على الفور، وسط وجود شبهة جنائية في وفاتهما.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، لمعاينة الجثتين، وإتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

بلاغ بالعثور على جثتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بالعثور على جثتين داخل سيارة في جراج عمارة سكنية بمنطقة باغوص، ووجود شبهة جنائية في وفاتهما.

الشرطة تعاين الجثتين

وانتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبينّ العثور على جثتين داخل سيارة في جراج بشارع 15 بمنطقة تقسيم سليم، بباغوص بنطاق القسم.

نقل الجثتين للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي، لتشريحهما، وبيان ما بهما من إصابات، وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وإعداد تقرير بذلك.

جهود مكثفة لحل اللغز

وتكثف قوات أمن الفيوم من جهودها، لحل لغز العثور على جثتين في وفاتهما شبهة جنائية من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط العثور على الجثتين، كما جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.