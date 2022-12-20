العثور على جثتين في قرية الحسينات بمحافظة قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا اليوم الثلاثاء، على جثة ربة منزل وطفل، مصابان بطلقات نارية في ظروف غامضة بمنطقة الشمندية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد العثور على جثتي سيدة وطفل بهما طلقات نارية في ظروف غامضة في الزراعات بمنطقة الشمندية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.

وتبين أن الجثتين لكلا من «میرفت م. م»، 66 عامًا، و«مؤمن م.ح» 11 عامًا، وتوفيا إثر طلقات نارية نافذة في الجسد.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة ربة المنزل والطفلة.

عقوبة القاتل

قتل محمود أحمد، محامي لدي محاكم محافظة قنا، في حال وجود شبهة جنائية في الجريمة، فإن القاتل يواجه عقوبة الإعدام طبقا للمادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري.