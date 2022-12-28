نائب رئيس إرادة جيل: ذوو الهمم أولوية قصوى لدى القيادة السياسية

ثمن اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، جهود الدولة المبذولة تجاه ذوي الهمم، وقال إن أصحاب القدرات حازوا على قدر كبير من أولويات القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وظهر ذلك من خلال المبادرات المجتمعية المتمثلة في حياة جديدة وتحديات الابتكار، التي من شأنها دمج متحدي الإعاقة في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.

جهود الدولة في الحفاظ على حقوق ذوي الهمم

وأضاف الفحام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة حرصت طيلة السنوات الماضية على رعاية ذوي الهمم وحفظ حقوقهم وظهر ذلك في تغليظ عقوبة التنمر عليهم ووضعها على قائمة الأحكام الجنائية بعد أن كانت بأحكام الجنح، وذلك فضلا عن مبادرات الدمج المجتمعي لهم التي تهدف إلى تشغيل كل منهم في الوظائف المستحقة حسب قدراته الجسدية.

الدمج المجتمعي

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل في حديثه عن ذوي الهمم إلى أنهم إضافة كبرى للمجتمع بدليل حصول بعضهم على جوائز عالمية في مختلف المسابقات المتنوعة «الرياضية والثقافية والفنية»، ما يوحي بضرورة دعمهم ودمجهم في المجتمع.

مبادرات ذوي الهمم

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه، موجها دعوته لذوي الهمم؛ بضرورة التجاوب مع المبادرات المجتمعية والتفاعل معها وعدم الاستهانة بها كونها فرصة لممارسة حياتهم وتقديم وجهات نظرهم في كل القضايا المجتمعية.