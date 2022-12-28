راغب علامة عن احتفالية «قادرون باختلاف»: الغناء لذوي الهمم واجب على كل فنان

شهدت احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، والتي جاءت تحت شعار «لينا مكان»، مجموعة من العروض الفنية، قدمها أطفال وشباب من ذوي الهمم، بالتعاون مع كبار الفنانين بمصر، وأثبت خلالها «أبطال قادرون» مواهبهم المختلفة.

وتضمنت الاحتفالية أغنية الفنان اللبناني راغب علامة «أنا قادر»، التي عرضها العام الماضي في الاحتفالية ذاتها.

راغب علامة يتحدث عن أغنية «أنا قادر»

ومن جهته، أعرب النجم اللبناني الكبير راغب علامة عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الخيرية «أنا قادر»، قائلاً لـ«الوطن» إن تقديم أغاني لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الحالات الإنسانية، واجب على كل فنان؛ كي يساهم بدور إنساني في الحياة المجتمعية.

كواليس تحضير أغنية «أنا قادر» لـ راغب علامة

وأشار «علامة» إلى أنه عندما استمع للأغنية في أول مرة، أعجب بها للغاية، ونفذها على الفور خلال تواجده في القاهرة، مؤكدا أن فترة تسجيل وتصوير الأغنية استمر لمدة 10 أيام.