كندة علوش عن احتفالية قادرون باختلاف: حدث استثنائي

أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها البالغة بمشاركتها اليوم في احتفالية قادرون باختلاف لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كواليس احتفالية قادرون باختلاف

وقالت الفنانة كندة علوش، في تصريحات لـ«الوطن»: «حدث اليوم استثنائي، وكنت سعيدة أني مع أولادنا من ذوي الهمم، فهم مصدر القوة بالنسبة لنا طوال الوقت، وكانت الاحتفالية ضخمة جمعت بين نجوم وأبطال ومبدعين، وظهر تفاعل واهتمام الرئيس بكل التفاصيل الخاصة بذوي الهمم، وركزنا على الدعم النفسي بالنسبة لهم، وهذا شيء أدخل الفرحة في قلوبنا جميعا».

وأضافت: «معظم ما حدث اليوم مؤثر، والفقرة الخاصة بي كانت تتحدث عن الصعوبات التي واجهت الأمهات والآباء خلال تربية أولادهم».

كندة علوش تتحدث عن دور الفن

وتابعت كندة علوش حديثها بشأن دور الفنان في حياة الآخرين: «دورنا الأساسي دعمهم المستمر، وتحفيزهم على تقديم كل ما هو جديد ومؤثر في المجتمع المصري، من أجل نهضة المجتمع والعمل على التطوير بصورة مستمرة».