محمود حميدة وهنا الزاهد يشاركان في احتفالية «قادرون باختلاف» لأول مرة

شهدت احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الظهور الأول للفنان القدير محمود حميدة، والذي ظهر على خشبة المسرح، وجسّد دور «ناظر مدرسة» يرفض إشراك الطلبة في أي عروض فنية أو ثقافية.

محمود حميدة وهنا الزاهد وعمرو وهبة في الحفل

وأدى محمود حميدة، خلال حفل قادرون باختلاف، مشاهد تمثيلية تجمعه والفنان عمرو وهبة، وعدد من شباب وأطفال قادرون باختلاف، كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة في الحفل.

وتدور أحداث المسرحية، حول ناظر مدرسة يرفض إشراك الطلاب في أي أنشطة فنية، ثم تأتي «ميس أميرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، وتدرب الأطفال، وبعد أن يراهم متفوقين يعتذر لهم ويقبل مشاركتهم في مسابقة فنية.

أبرز النجوم الحاضرين

وشهد الحفل اليوم حضور عدد من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، كندة علوش، كريم فهمي، أحمد سعد، هاجر أحمد، وكعادته كان الفنان أشرف عبدالباقي حاضرًا بقوة وخفة ظل.