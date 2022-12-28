«الكرملين»: لم نتواصل مع «أوبك+» وقرار حظر بيع النفط سيادي

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة «أوبك+» قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي ولا توجد اتصالات مباشرة معهم في هذا الشأن، مؤكّدة أنَّه من حق روسيا السيادي الرد على الإجراءات غير المشروعة والعبثية.

وذكرت الرئاسة الروسية حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، أنَّ الجانب الروسي على اتصال دائم مع دول «أوبك +» في مواضيع أخرى تتعلق بأسواق الطاقة، لافتة إلى أن القيود المفروضة على توريد النفط الروسي لا تنطبق فقط على العقود الجديدة وإنما على الوقوع الموقعة في حال ما تم تحدد سقف السعر هناك، ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل.

وكان الرئيس الروسي قد صدّق أمس على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط، ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود.