تكليف مها غانم قائما بأعمال رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكليفًا بتولي الدكتور مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط.

وبحسب بيان الجامعة فإن «كامل» تبدأ عملها غدًا الخميس 29 ديسمبر 2022، ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة، وذلك في إطار انتهاء المدة القانونية لتولي الدكتور أحمد المنشاوي، والذي كان يقوم بأعمال رئيس الجامعة تزامنًا مع انتهاء فترة تعيينه نائباً لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي بدأت في 29 ديسمبر 2018.