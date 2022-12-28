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عاجل.. قناة «القاهرة الإخبارية»: زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليونان

كتب:

محمود البدوي
05:30 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
زلزال ــ صورة أرشيفية

زلزال ــ صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع زلزال بقوة 4.8 درجة في اليونان. 

وأعلن المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل، وقوع زلزال بقوة 4.9 درجة في اليونان، ليتم تحديث قوة الزلزال لاحقًا التي قدرت بـ 4.8 درجة على مقياس ريختر، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية.

وتم تحديد مركز الزلزال في جزيرة إيفيا اليونانية، وعُلم أن السكان في أثينا شعروا بالزلزال، ولم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح أو وقوع إصابات. 

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بقلم محمود البدوي