عقب زلزال جنوب سيناء.. نصائح لإجراءات السلامة عند حدوث هزات أرضية

تواجه محافظات مصر زلازل وهزات أرضية ما بين الفترة والأخرى، وكان آخرها زلزال تعرضت له محافظة جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، ما جعل آلاف المواطنين يتساءلون عن الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها في حالة حدوث زلزال، والذي يعتبر أحد أصعب المخاطر الطبيعية التي تهدد حياة السكان وممتلكاتهم وسير الحياة اليومية.

وحرصاً من جريدة «الوطن»، على تقديم المعلومات المميزة لدى قرائها وهو الوقاية من الزلزال لتوفير أفضل سبل السلامة والأمان لجميع المواطنين قبل وأثناء وبعد حدوث زلزال مصر.

أسباب الزلزال

ووفقاً لبيان أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية مرصد حلوان، عن أسباب الزلزال الذى تتعرض له بعض من محافظات مصر لهذا العام 2022، حيث إن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الزلازل من خلال الاضطرابات في طبقات الأرض، وهي انتقال الرسوبيات على مساحة كبيرة من الأرض بكمية ضخمة مع حدوث ثقل على تلك المساحة، وهذا يتسبب في الاختلال بطبقات الأرض وتحرك طبقات القشرة الأرضية ومن ثم تحدث الزلازل.

نصائح لمواجهة الزلزال في مصر

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها اثناء حدوث الزلزال ومنها: أنه يجب التزام الهدوء إذا كنت داخل المنزل ولا تحاول الهروب والاختباء بأسرع وقت ممكن من خلال الجلوس تحت الطاولات أو إطارات الأبواب وحاول إطفاء مصادر النار مثل الموقد وغيرها إذا كنت قريبا منها حتى لا تسبب حريقا ، وكذلك تجنب إشعال أي نار أو شعلة لأنه قد يكون هناك تسرب غاز قد يتسبب بحريق .

نصائح زلزال مصر في الشارع

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه يجب الاهتمام دائماً بالأطفال وطمأنتهم سواء كنت في المنزل أو في أي مكان آخر، أما إذا كان المواطنون خارج المنزل حاول الابتعاد عن المباني واذهب في اتجاه الأماكن الخالية مثل الحدائق والساحات، وعندما تقوم بقيادة السيارة فحاول الوقوف بأسرع وقت ممكن، وذلك مع ضرورة تجنب المرور من خلال الأنفاق أو تحت الجسور أو فوقها، كما يجب على المواطنين تجنب استخدام المصاعد لأنها قد تكون عرضة للعطل والسقوط أثناء الزلازل.