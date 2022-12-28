رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: أنحني لأسر أطفال «قادرون باختلاف»

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن كل أم وأب هم البداية والنهاية للأطفال القادرون باختلاف، و«وطول الوقت معاهم، وساندين ومش بيسيبوهم، بالإضافة للمجهود الرهيب اللي عاملينه وبيتعبوا تعب غير عادي».

وأضافت «مبدى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc: «لا نستطيع اختزال دورهم أو إلغاؤه، وأنحني لهم، فأنا كأم لأولاد أسوياء ومن غير ذوي الإعاقة وتعبانين بسبب أولادنا، لكن هما المجهود بتاعنا هما بيعملوا أضعافه، ولو إحنا بنعمل خطوة هما بيعملوا قصادها كتير».

وتابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: «ونجهز 5 منتخبات كاراتيه وسباحة وتنس طاولة وفروسية وألعاب قوى، يشاركون في فريق 2023 ويتدربون لفترة طويلة، ويا رب يرجعوا بميداليات من بطولة العالم، ويشرفوا أهاليهم ويشرفونا كلنا، وهنتقدم في يناير المقبل بملف لاستضافة بطولة العالم 2027».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.