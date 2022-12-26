استشاري تغذية لـ«السفيرة عزيزة»: العدس والقرفة والزنجبيل تحسن صحة القلب

قال الدكتور محمد الشافعي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بجامعة القاهرة، إن برودة الأطراف لها سببين إما أن يكون مرضيا مثل السكر أو مشكلات الأوعية الدموية أو التهابات الأعصاب التي تجعل تدفق الدم للأطراف ضعيف، والثاني نوع الأطعمة التي نتناولها، إذ تشعرنا بعضها بالدفء والآخر بالبرودة.

شوربة العدس ومشروبات القرفة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع على فضائية «DMC»، أن شوربة العدس ومشروبات القرفة والزنجبيل وغيرها تعطينا الدفء، إذ بينت الأبحاث أن تلك الأطعمة والمشروبات تتضمن مواد كيميائية تحسن صحة القلب، وتزيد ضخ الدم في الجسم ويصل للأطراف.

تناول الأطعمة يجب أن يكون بكميات معقولة

وأشار إلى أن تناول الأطعمة يجب أن يكون بكميات معقولة، وعلى سبيل المثال يجب أن نتناول منها كوبين على أقصى تقدير يوميا، لافتا إلى أن الاعتدال في المشروبات والأطعمة ثقافة مجتمعية، مع الحرص على تناول السوائل بمعدل من 2 إلى 3 لتر يوميا.

يبرنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الإعلامية سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.