خبيرة تجميل لـ«السفيرة عزيزة»: لا يفضل عمل «سكراب» لأصحاب المسام الواسعة

حذرت الدكتورة مي مجدي، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، من بعض أنواع السكراب الصناعي التي تسبب تهييج الجلد، إذ تعمل على تفتيح المسام، وعدم إغلاقها مرة أخرى، وخاصة الأنواع التي تتضمن تراكيب كيميائية متعددة.

لا يٌفضل عمل السكراب لأصحاب المسام الواسعة

وأوضحت خلال لقائها مع برنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية «dmc» وتقدمه جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز أنه لا يٌفضل عمل السكراب لأصحاب المسام الواسعة، مشيرة إلى أن وظيفة السكراب لتجديد الخلايا وإزالة الخلايا الميتة وفتح المسام وإخراج الزيوت والأوساخ الموجودة في المسام.

وأشارت إلى أن التونر الذي يٌستخدم بشكل يومي يؤدي إلى إغلاق المسام، مؤكدة أن ماء الورد يمكن أن يغلق المسام.

طريقة عمل سكراب بالملح والفرولة والقهوة

ولفتت إلى أنه يمكن عمل السكراب من الملح بعد إضافة مياه دافئة له، محذرة أنه قد يهيج البشرة، كما يمكن تحضيره بالفرولة أيضًا بعد عجنها، وبالقهوة بعد طحنها مع زيت زيتون.

برنامج السفيرة عزيزة يذاع يوميًا

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة ئالقضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.