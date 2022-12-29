أهالي سانت كاترين يتحدون البرد القارس بأطعمة بسيطة.. أبرزها العدس والجريشة

تتعرض مدينة سانت كاترين كل عام للطقس البارد، وتنخفض درجات الحرارة لأدنى درجة تحت الصفر في موسم الشتاء، لتسجل المدينة أقل درجة حرارة على مستوى مصر.

الطقس شديد البرودة اعتاد عليه أهل المدينة، وفقا لتصريحات الشيخ حميد أبو غلبة، الذي يقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن البرد الشديد أهم ما يميز مدينة سانت كاترين.

وأوضح «أبو غلبة» أنهم اعتادوا على الحرارة المنخفضة في الشتاء، ولا يخلو منزل من عباءة شتوي، وزنها يتراوح من 3 إلى 10 كيلوجرامات.

أطعمة الشتاء

وأكد الشيخ حميد أبو غلبة، أن البرد الذي تشهده مدينة سانت كاترين طوال موسم الشتاء، ابتداء من شهر ديسمبر حتى فبراير، نعتبره من أفضل الشهور؛ لأن الأمطار والثلوج نعتمد عليها في كل شيء، فالشتاء عند أهالي كاترين نعمة بالرغم من انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.

وأضاف: «توارثنا عادات وتقاليد من الآباء والأجداد لمواجهة هذا الطقس»، موضحا أن عصب البيت في الشتاء العدس الأصفر، الذي يصنع أما على شكل معدوس من خلال خلطه بالأرز، أو أن تصنع شوربة العدس، بالإضافة إلي لبن الماعز، والجريشة.

ولفت إلى أن السيدات تصنع الفراشيح، الذي يعد وجبة غذائية متكاملة لأنه مصنوع من دقيق القمح، ويعطي سعرات حرارية عالية للجسم.

مشروبات الشتاء في سانت كاترين

لا يخلوا بيت في مدينة الثلج سانت كاترين من «منقد»، الذي يوضع به الفحم الحجري ويصنع عليه الشاي والقهوة، إلى جانب المشروبات الساخنة الأخرى، التي تعتبر من علامات مدينة سانت كاترين المميزة.

وأكد حميد أبو غلبة، ابن قبيلة الجبالية بسانت كاترين، أن المدينة تشتهر بالأعشاب الطبيعية ويصنع منها مشروبات ساخنة تدفء الجسم وتعطي الإنسان طاقة مثل الزنجبيل، الزعتر، الروزماري الأخضر، الحبق، شاي كاترين الأخضر.

الزي الرسمي في الشتاء

ويؤكد «أبو غلبة» أن أهالي سانت كاترين يعتبرون العباية هي الزي الرسمي في الشتاء، وسعرها يتراوح بين 800 إلى 3000 جنيه، وثقيلة لأنها مبجنة، ويمكن لصحابها أن يستخدمها غطاء وينام؛ لأن وزنها يتعدي 3 كيلو جرام.

وشدد على أن الملابس الصوفية الثقيلة لا غني عنها في الشتاء، ويرتدي الشخص أكثر من طقم لمواجهة البرد الشديد.