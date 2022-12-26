16 مدينة ضمن الأكثر برودة غدا الثلاثاء.. الصغرى في سانت كاترين 4 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس غدا الثلاثاء، ودرجات الحرارة، موضحة أنه يوجد 16 مدينة ضمن قائمة الأكثر برودة غدا، و6 مدن الأكثر دفئا، و24 مدينة معتدلة الحرارة.

المدن الأكثر برودة

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا الثلاثاء، فإن المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين 4 درجات، والوادي الجديد 7 درجات، ونخل والسلوم والمنيا وأسيوط وقنا وأبو سمبل 9 درجات، وأسوان وسوهاج وسيوة 10 درجات، ونويبع ورفح والفيوم وبني سويف والأقصر 11 درجة.

المدن الأكثر دفئا

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الثلاثاء، تكون المدن الأكثر دفئا خلال النهار هي شلاتين 24 درجة مئوية وأبو رماد 23 درجة، ورأس سد 22 درجة، والغردقة وحلايب والطور21 درجة.

المدن المعتدلة

ومن المتوقع أن تكون 24 مدينة معتدلة الحرارة غدا الثلاثاء، بينها القاهرة والإسكندرية والقاهرة الجديدة والعملين الجديدة و6 أكتوبر وبنها ودمنهور وكفر الشيخ والمنصورة والسويس وطنطا ووادي النطرون والعريش.