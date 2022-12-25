طقس شديد البرودة بجنوب سيناء.. وجبل سانت كاترين يسجل 6 درجات تحت الصفر

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة اليوم، بالتزامن استعدادات المدينة للاحتفال بالكريسماس خلال الفترة الحالية.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن طقس المدينة شديد البرودة خاصة فوق القمم الجبلية التي سجلت درجات حرارة أقل من الصفر كالمعتاد، موضحا أن موسم الثلوج اقترب بالتزامن مع استمرار موجة البرد الشديد.

6 درجات تحت الصفر

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أن قمة جبل سانت كاترين سجلت أدنى درجة حرارة في مصر فجر اليوم الأحد، بمعدل 6 درجات تحت الصفر، بينما سجلت قمتي جبل عباس وجبل موسى 3 تحت الصفر، أما مدينة سانت كاترين فقد سجلت 3 درجات.

وأضاف «العناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرحلات الجبلية إلى قمة جبل موسى تعمل بصورة طبيعية ولا يوجد أي عواصف ثلجية، مشيراً إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة متابعة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات الخاصة لضمان حماية السياح والمواطنين.

دهب أعلى درجة حرارة

فيما شهدت مدينة دهب بجنوب سيناء أعلى درجة حرارة بين مدن المحافظة، حيث سجلت 16 درجة مئوية، ومدينة الطور 15 درجة، وشرم الشيخ 14 درجة، ومدينة طابا 12 درجة، ورأس سدر 12 درجة.

وشدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة توخي الحذر، بالتزامن مع تحذير هيئة الأرصاد من وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المدن.