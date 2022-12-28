لأول مرة.. سانت كاترين بالكامل تحت الصفر وتجمد مياه الآبار

تعرضت محافظة جنوب سيناء لانخفاض شديد في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وصلت في بعض المناطق إلى 5 درجات مئوية، ولأول مرة منذ بداية فصل الشتاء تصبح مدينة سانت كاترين بالكامل وقممها الجبلية تحت الصفر، حيث سجلت المدينة فجر اليوم أدنى درجات حرارة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الطقس في مدن المحافظة بارد على معظم الأنحاء حتى في النهار وتزداد البرودة في الليل لتسجل مدينة سانت كاترين أقل درجات حرارة على مستوى مصر.

كاترين تحت الصفر

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إنه لأول مرة تسجل المدينة درجة حرارة أقل من الصفر مثل القمم الجبلية التي ترتفع لأكثر من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأضاف العناني أن درجة حرارة مدينة سانت كاترين فجر اليوم بلغت 2 تحت الصفر، درجة حرارة جبل سانت كاترين 10 تحت الصفر، درجة حرارة جبل موسى 5 تحت الصفر، درجة حرارة جبل عباس 5 تحت الصفر، مشيرا إلى أن كل آبار المياه تجمدت فوق الجبال وداخل الوديان وحتى داخل المدينة بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وأوضح العناني أن حالة الطقس تنذر بحدوث تساقط ثلوج خلال الفترة المقبلة لتنذر بفصل شتاء شديد البرودة.

درجة حرارة شرم الشيخ

مدن محافظة جنوب سيناء سجلت درجات حرارة منخفضة اليوم الاربعاء أقل من أمس بنحو 5 درجات على الأقل، مدينة شرم الشيخ سجلت 12 درجة وسرعة الرياح 20 كيلو متر في الساعة، مدينة طور سيناء سجلت 11 درجة، ونسبة الرطوبة 64%، مدينة طابا سجلت 9 درجات وسرعة الرياح بلغت 21 كيلو متر، أما مدينة دهب فقد سجلت 14 درجة وسرعة الرياح 27 كيلو متر في الساعة، مدينة رأس سدر سجلت 8 درجات وبلغت نسبة الرطوبة 84%.

وأعلن المحافظ رفع حالة الطوارئ بكل المدن لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ومواجهة الطقس البارد.