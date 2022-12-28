تأجيل محاكمة 189 متهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال المعاشات بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم، تأجيل محاكمة 189 شخصًا بينهم 11 موظفًا بالتأمينات الاجتماعية بالزقازيق، بمحافظة الشرقية، متهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين جنيه إلى جلسة الأول من مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

وكان المحامى العام إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق لأنهم في الفترة ما بين عامي 2009، 2017 بدائرة قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية سهل المتهمون من الأول إلى الحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين «موظفي مكتـب التأمينات، ومسئولي الحالات ومراجعة البيانات على منظومة الحاسب الآلى بذات الجهة» للمتهمين من الرابع عشر حتى المائة و تسع وثمانين بغير حق وبنية الاستيلاء على أموال هي مبلغ قدره 7044167.36، والمملوكة لجهة عملهم.