عمرو مصطفى يتراجع عن اتهامه لزميله بسرقة لحن إحدى أغانيه

تراجع الفنان عمرو مصطفى، عن اتهامه لأحد المطربين، بسرقة لحن أغنيته «رقصة» التي طرحها قبل نحو 5 شهور، واستغلاله في أغنيته دون وجه حق.

وكتب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لما تسمع أغنية رقصة.. وتلاقي زميل سرقها.. وكتب عليه كلام، وكتب ألحانه».

وبعد ساعاتٍ من نشر هذا المنشور، تراجع عمرو مصطفى عن ذلك الاتهام، وحذف المنشور.

وفي وقت سابق، كتب عمرو مصطفى، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «مفيش فنان على وجه الأرض بتكون حياته كلها جميلة، لكل فنان كبوة، ومش الفنان فقط الإنسان الطبيعي كمان لكل شخص فترة صعبة في حياته واختبار كبير وساعات بيكون مستحيل وصعب يسيطر علي نفسه -شيرين عبد الوهاب- أسعدتكم كتير وممكن تكون هي في كبوة فنية، وإنسانية زي ما كلنا بتحصل في حياتنا في ناس بتقدر تعدي وفي ناس من كتر الحروب مش بتقدر مهما كانت أفعالها ارحموها.. ربنا سبحانه وتعالي رحيم ليه كل الفضايح.. دي ليه كل الحروب.. دي خلاص ادعولها ربنا ينور بصيرتها لأن ساعات بيكون ده مش بإيديها بيكون الدعاء فقط هو مفتاح رجوعها لحياتها وفنها.. كلنا بنغلط بس المهم نرجع ونصلح».