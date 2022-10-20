نوال الزغبي: أغنية «حبيته سنين طوال» كانت هيعملها عمرو مصطفى وأخدتها منه

استضافت الفنانة أنغام، المطربة نوال الزغبي في سهرة غنائية مميزة، وذلك في الأسبوع الثالث للبرنامج الذي تقدمه على قناة «DMC».

وكشفت الفنانة نوال الزغبي في البرنامج تفاصيل أغنية «حبيته سنين طوال» التي لحنها عمرو مصطفى، قائلة إن هذه الأغنية كان من المفترض أن يقدمها عمرو مصطفى بصوته لفتاة كان يحبها أثناء فترة دراسته في الجامعة، «وفور سماعي لها أخذتها منه وقمت بتغير كلماتها لكى تتناسب معي».

أنغام لـ نوال الزغبي: إنتي من أحلى من المغنيات

وأثنت أنغام، ببعض كلمات الحب على نوال الزغبي، قائلة خلال البرومو: «أنا بحبك.. إنتي من أحلى من المغنيات الموجودة، النور والحلاوة كلها عندي هنا في البرنامج النهادرة»، وتكشف الأخيرة خلال الحلقة بدايتها الفنية، وأسرار تحكى لأول مرة عن حياتها الفنية، ويقدم الثنائي أغنية «ولوموني ما يلوموني» للفنانة وردة.

رسالة أنغام لـ نوال الزغبي

وأبدت الفنانة أنغام إعجابها بالمسيرة الفنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قائلة: «بحييكي على التألق المستمر، لأن ده شيء واضح أوي في مسيرتك، ومن بدايتك لحد النهاردة جهدك باين، ذكاءك في الاختيارات باين، وحبك وشغفك باللي بتعمليه، وبالغناء والمزيكا، ومشوارك، بحس إنك حد بتستمتعي باللي بتعمليه».