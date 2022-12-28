هنا الزاهد: مشاركتي في «قادرون باختلاف» أحلى حاجة حصلت لي

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها البالغة، بمشاركتها اليوم في احتفالية «قادرون باختلاف»، لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت هنا الزاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه إحساسها لا يوصف المشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف»، والتعامل مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه أجمل شيء حدث لها، وكانت سعيدة مع الأطفال، «زي الملايكة».

وكانت احتفالية قادرون باختلاف، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، التي أقيمت تحت شعار «لينا مكان»، شهدت مجموعة من العروض الفنية، قدمها أطفال وشباب من ذوي الهمم، بالتعاون مع كبار الفنانين بمصر، وأثبت خلالها «أبطال قادرون» مواهبهم المختلفة.

وانتهت هنا الزاهد، من تصوير مسلسل جديد يحمل اسم «سيب وأنا أسيب» في لبنان، ويُشاركها البطولة كل من أحمد السعدني ومحمد جمعة وعارفة عبدالرسول وأية سماحة ويارا جبران وهنادي مهنا وفاطمة الكاشف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل حسان.