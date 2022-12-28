«السفيرة عزيزة» يعرض 10 مهام لصندوق قادرون باختلاف.. بينها توفير منح دراسية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلامية نهى عبدالعزيز والإعلامية رضوى حسن على شاشة dmc، تقريرًا عن مهام صندوق قادرون باختلاف التابع لرئاسة الجمهورية، وهي، كالتالي:

توفير منح دراسية

1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج لذوي الإعاقة.

2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

3- المساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تمويل مستشفيات الرعاية الصحية

5- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- المساهمة في تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيليهم.

7- دعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

8- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

9- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من ذوي الإعاقة.

10- نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهمن والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.