الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يشيد بملف «قادرون باختلاف» في «الوطن»

أشاد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بملف «قادرون باختلاف» الذي نشرته «الوطن» على صفحاتها، ونشر الاتحاد الرياضي صورة لصفحات الملف تعبيرا عن سعادتهم به.

«قادرون باختلاف» لسَّه البطولة ممكنة

أحلامهم وطموحاتهم الكبيرة تتجاوز قدراتهم، لكن إرادتهم القوية تفوق أى شعور بالعجز، من أطفال ولدوا بإعاقات شعر معها آباؤهم أنهم سيكونون حملًا ثقيلًا، إلى أبطال في مجالات مختلفة؛ فن ورياضة وثقافة وأدب وتاريخ، هكذا تحول ذوو القدرات الخاصة إلى أشخاص مؤثرين فاعلين في المجتمع، لكل منهم دور قوى وملموس.

أبطال وبطلات «قادرون باختلاف» على موعد مع النسخة الرابعة من الاحتفال السنوي لذوى الهمم، وهو الاحتفال الذى شهد على مدار السنوات الماضية توجيهات رئاسية لدعم ذوى الهمم والحديث عن قرب معهم من جانب الرئيس.

«الوطن» التقت عددًا من ذوى الهمم، ممن حققوا نجاحًا في مشوارهم، وتحدثوا عن أحلامهم وطموحاتهم والداعمين لهم من أسرهم وأقاربهم في مشوار التحدى، فضلًا عن رصد دعم الدولة والأجهزة التنفيذية لهم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يثبت عامًا بعد عام احتضانه لتلك الحالات من أبطال التحدى ويسعى لدمجهم وتمكينهم في المجتمع وأن يكون لهم موقع ومكان في الجمهورية الجديدة التي تنطلق إليها مصر وتستوعب الجميع.

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