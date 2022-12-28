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قناة الحياة تنشر فيديو عن إنشاء «قناة تجميع مياه السيول» بالأقصر

كتب:

محمد متولي
07:00 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن مشروع إنشاء قناة تجميع مياه السيول على حدود مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، عبارة عن ترعة بطول 12 كيلو متر.

وأوضح الفيديو المنشور على الموقع الرسمي للفضائية، أن استمرار العمل في المشروع يساهم في إنشاء قناة تساعد في تجميع مياه السيول في وادي بنات بري الشرقية، على حدود مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، وهو مشروع لإنشاء قناة تجميع مياه السيول على حدود مدينة طيبة الجديدة، وهي عبارة عن ترعة بطول 12 كيلو متر.

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