أستاذ فيروسات لقناة الحياة: احذروا تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

حذر الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل من تناول المضادات الحيوية، إذ لا يقضي على الفيروسات، لكنه يساعد على انتشاره.

متى يأخذ المريض مضاد حيوي؟

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المضاد الحيوي يؤخذ عند حدوث اصابة بكتيرية أي ما يطلق عليه عدوى ثانوية مصاحبة للانفلوانزا.

المضاد الحيوي يقضي على البكتيريا النافعة

ووجه أستاذ الفيروسات بجامعة زويل رسالة للمواطنين بعدم تناول المضادات الحيوية، قائلًا: «بلاش ناخد مضاد حيوي لانه بيساعد على انتشار الفيروس ولا يقلل الفيروس»، نظرًا لتأثيره على جهاز المناعة وقضائه على بعض أنواع البكتيريا النافعة والمفيدة في الجسم والتي تحمي الجسم من العدوى الميكروبية الأخرى.

وأضاف أنه لابد من تناوله باستشارة طبية عند حدوث عدوى ثانوية، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت تمنع صرف المضاد الحيوي إلا بروشتة طبيب معالج.