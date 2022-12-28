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إسعاد يونس تخضع لعملية تغيير مفصل كامل

كتب:

أحمد حسين صوان
07:21 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
إسعاد يونس

إسعاد يونس

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن خضوعها لعملية جراحية اليوم، لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج منزلها.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «أجرت صباح اليوم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلًا، وليس أمرًا الدعاء لها بالشفاء».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.