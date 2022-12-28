إسعاد يونس تخضع لعملية تغيير مفصل كامل

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن خضوعها لعملية جراحية اليوم، لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج منزلها.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «أجرت صباح اليوم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلًا، وليس أمرًا الدعاء لها بالشفاء».