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كريم فهمي عن مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف: «فخور بوقوفي أمام الرئيس»

كتب:

ياسمين محمود
07:44 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
كريم فهمي في الاحتفال

كريم فهمي في الاحتفال

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو له من احتفالية قادرون باختلاف التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. 

وأعرب كريم فهمي عن سعادته قائلا: «فخور إني شاركت في قادرون باختلاف وفخور إني وقفت النهارده قدام سيادة الرئيس، الحقيقه الأطفال بيملوا الدنيا طاقة إيجابية وحب وخير وسلام، ربنا يباركلك ويجبر بخاطرك يا ريس».

نجوم في احتفالية قادرون باختلاف 

و شارك في أحتفالية قادرون بأختلاف عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان عمرو يوسف، الإعلامية رحمة خالد، الفنان أحمد سعد الذي قدم أغنية «الفرحة واحدة»، هنا الزاهد، عمرو وهبة وحسين الجسمي.

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