كريم فهمي يشيد بمسرحية «أنستونا»: «اتفرجوا عليها هتتبسطوا أوي»

أشاد الفنان كريم فهمي، عبر حسابه على «إنستجرام»، بالعرض المسرحي «أنستونا» للفنانة دنيا سمير غانم.

ونشر كريم فهمني، صوره تجمعه بأبطال العرض المسرحي، وعلق عليها قائلًا: «قبل ما اتفرج على المسرحية كنت ناوي أنزل صورة ستوري مجاملة لصديقتي دنيا وصديقي محمد أحمد السبكي، لكن الحقيقة العمل من كتر ما عجبني بقيت متحمس إن كل الناس تشوفه، وتتبسط زي ما أنا اتبسط النهارده، فقولت ده محتاج بوست ومش مجامله نهائي، مبروك لكل صناع العمل، مبروك يا دنيا يا موهوبة أوي أوي».

وأضاف كريم قائلا: «مبروك يا توتا (محمد أحمد السبكي) المنتج الجامد الجريء، مبروك للأستاذ خالد جلال مخرج العمل المايسترو الحقيقي، مبروك لكل أصدقائي نجوم هذا العمل، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، عمرو عبدالعريز، بسنت صيام، صلاح الدالي، والأستاذ سامي مغاوري، المؤلفين الجامدين أوي.. روحوا اتفرجوا هتتبسطوا أوي».

مسرحية «أنستونا»

مسرحية أنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، إخراج خالد جلال.