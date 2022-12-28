عاجل.. السفير المصري في أبوظبي يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير شريف عيسى، صورة من أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بمقر الوزارة في أبوظبي.

تكليف من الرئيس السيسي

وذكرت وزارة الخارجية -اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- أن السفير المصري أعرب خلال اللقاء عن تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات الشقيقة، التي لها مكانة متميزة يعتز بها الشعب المصري.

تطور استراتيجي بين مصر والإمارات

وأشار إلى أن العلاقات الممتدة بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، يعززه التوافق الاستراتيجي بين القيادة السياسية في البلدين، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر والإمارات يشمل مجالات اقتصادية واستثمارية عديدة تُمثل في مجملها إضافة إيجابية ورصيد جديد للعلاقات التاريخية والسياسية الوثيقة.

عمق العلاقات المصرية الإماراتية

بدوره، أثنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين – قيادةً وشعبًا – وخصوصية العلاقات الثنائية التي تجسدت في الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية – الإماراتية.