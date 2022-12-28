هبة السويدي: اهتمام الرئيس السيسي بقضية ذوي الهمم والحروق من سمات الجمهورية الجديدة

توجهت الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، بخالص الشكر والتقدير الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته ودعمه لقضية الحروق، وذلك بالتزامن مع إقامة النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والتي أقيمت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، تحت شعار "لينا مكان"، بمشاركة 3 أبطال من الناجين من الحروق في فعاليات الاحتفالية للمرة الثانية على التوالي.

قالت السويدي في تصريح لها على هامش الإحتفالية، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب الهمم والناجين من الحروق،انعكاس لإهتمام الدولة المصرية بتلك الفئات، وسمة أساسية من سمات الجمهورية الجديدة، التي تقف على مسافة واحدة من كافة فئات المجتمع، خاصة وان الرئيس يولى اهتماما بالغا برعاية أصحاب الهمم وحرصه والدولة المصرية على الاحتفال سنويا بهم، ومنهم الابطال الناجين من حوادث الحروق.

أضافت السويدي أن قضية الحروق أصبحت في بؤرة الاهتمام، بعد أن عانت من النسيان لفترة طويلة، ولم تعد الجهود قاصرة على فرد أو جهة بل أصبح الأبطال الناجين قادرين على اثبات أنفسهم، والتحدث عن تجاربهم مع الحروق أمام الرأي العام، مما يدعم جهود المؤسسة فى ان أمالها فى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، كأول صرح في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتخصص في علاج ورعاية الناجين من الحروق، بالإضافة الى الجهود الرامية الى تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ومواجهة ما يتعرضون اليه من التنمر والنبذ المجتمعي وان من حقهم «حياة كريمة».