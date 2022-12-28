مدير مشروع البنية التحتية بالـ530 فدانا لقناة الحياة: لدينا إسكان اجتماعي ومتميز وفوق الممتاز

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن مشروعات البنية التحتية في منطقة الـ350 فدانا بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، تتضمن أعمال تثبيت التربة، ورصف الطرق بطول 30 كيلومترًا.

وقال المهندس أحمد مدين، مدير مشروع البنية التحتية بمنطقة الـ530 فدانا، بمدينة طيبة الجديدة، إن المشروع عبارة عن 35 كيلو طرق، و35 كيلو ري، و35 كيلو مياه، و30 كيلو صرف، والمنطقة مقسمة على قطع أراضي إسكان اجتماعي ومتميز وفوق الممتاز.

وأوضح المهندس محمد عبدالمنعم، مدير إدارة الطرق بجهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، أن اليوم في إحدى مشروعات مدينة طيبة الجديدة، نوفر مساحة 530 فدانا ضمن توسعات مدينة طيبة من الناحية الشرقية، وهي ضمن مساعة 650 فدانا وتم تخطيطها، وتحتوي على مناطق سكنية تتجاوز عدد قطع الأراضي الـ2100 قطعة سكنية بمختلف الأنواع مع وجود خدمات وتنفيذ المشروع خلال 12 شهرا.