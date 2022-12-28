قناة الحياة تنشر فيديو جديد عن مشروع تنفيذ الطرق بمنطقة الـ480 فدانا

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديد عن مشروع تنفيذ الطرق بمنطقة الـ480 فدانًا في مدينة طيبة الجديدة بطول 22 كيلو مترًا، وبتكلفة تجاوزت 25 مليون جنيه.

ويعتبر المشروع خاصًا بالتنمية العمرانية، وفيه يجري تنفيذ الطرق بمنطقة 480 فدانًا في مدينة طيبة الجديدة، وهي الأعمال الخاصة بطبقة أساس تربة زلط وطبقة رابطة وبردوارات وبلاطات، ويقع المشروع بمنطقة الـ480 فدانًا في مدينة طيبة الجديدة، ويوفر 1700 فرصة عمل للأهالي.