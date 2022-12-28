مجلس جامعة مطروح يستعرض استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثامنة والخمسين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، بمقر الحرم الجامعي، وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خير لتحقيق الأمنيات، وأن يعود على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء، تحت قيادة رئيس الجمهورية.

تجهيز الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

واستعرض مجلس جامعة مطروح العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، وخطط الكليات المختلفة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022، وتوفير جميع سبل الدعم للطلاب، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به كل من القيادات الجامعية، خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى ضرورة جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل بمختلف كليات الجامعة، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التفوق والنجاح.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لكلية الطب البيطري؛ لنجاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للكلية، موضحًا أن دور الطب البيطري لا يقتصر على التحصينات، بل يمتد إلى الرقابة على الأغذية من الألبان واللحوم، فسلامة وصحة الإنسان مرهونة بسلامة هذا القطاع، بما يتلاءم مع رؤية الدولة في توفير غذاء آمن.

أنشطة جامعة مطروح

وثمن الدكتور رئيس جامعة مطروح في بيان الجهد المبذول من كلية التربية للطفولة المبكرة، في تنظيم معرض الوسائل التعليمية، الذي يضم نتاج ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول، وشمل الوسائل التعليمية المختلفة وكيفية استخدامها، حيث جرى عرض المعلومات في صورة مبسطة يسهل على الطفل استيعابها، مشيدًا بالركن الخاص بـ«حافلة الوطن السعيد»، الذي يشمل مجموعة من القصص عن الجمهورية الجديدة، والمشروعات والإنجازات القومية، مثل «بشائر الخير، والعاصمة الإدارية، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، ومدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة الجديدة، قنال لا تعرف المحال»، التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل على أهم إنجازات الدولة المصرية ومفهوم الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس جامعة مطروح، بمستوى الأعمال الفنية المشاركة بمعرض الوسائل التعليمية الذي نظمه طلاب وطالبات الفرقة الأولى بكلية التربية النوعية لمادة «مدخل تكنولوجيا وتعليم»، والوسائل التعليمية المستخدمة، التي تضم مجموعة كبيرة من المجسمات واللوحات الفنية المستخدمة في العملية التعليمية الحديثة، مثمنًا تعاون الطلاب لإخراج تلك الوسائل التعليمية بالشكل المطلوب.