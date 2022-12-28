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رئيس الأولمبياد الخاص لقناة الحياة: الاهتمام بذوي الهمم في عهد السيسي غير مسبوق

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:07 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن أول تشريع لصالح حقوق ذوي الهمم، صدر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «محمود»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة قناة الحياة: «بقالي 20 سنة لم يحدث في تاريخ ذوي الإعاقة أنهم يحصلوا على هذا الاهتمام، إلا بوجود الرئيس السيسي، وهذا ليس كلاما، لكن حقائق بصدور أول قانون لحماية ذوي الإعاقة في عهده».

وتابع: «صندوق رعاية ذوي الهمم الذي وجه به الرئيس السيسي، سيخصص لدعم الأسر غير القادرة على تقديم الدعم لذوي الهمم، بعد توجيهه مليار جنيه للصندوق، من صندوق قناة السويس، وصندوق الشهداء والمصابين وصندوق التأمين الصحي، وصندوق الإسكان، وصندوق القوات المسلحة، لأن البطل المنسي في دعم هذه الفئات هي الأسر التي تتعب وتبذل مجهودا كبيرا لرعاية ذوي الهمم».

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