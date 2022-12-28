رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية لقناة الحياة: ما يقدمه الرئيس السيسي من دعم «حلم» أصبح حقيقة

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، لديهم مواهب مميزة، وأن الأطفال لديهم استجابة سريعة للتعلم، مؤكدة أن ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم، «حلم» أصبح حقيقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة قناة الحياة، أن المبادرة تقوم بعمل إعلان عن الاشتراك في الاحتفالية، وذلك من خلال صفحة قادرون باختلاف.

ولفتت إلى أنه في فترة قصيرة يتعلم الأطفال، كل شيء، موضحة أن التجمع يكون لمدة أشهر، والنتائج تكون بالشكل الذي ظهر اليوم.

وأشارت إلى أن الأطفال اليوم، بعد انتهاء الاحتفالية كانوا يبكون بسبب انتهاء الحفلة، موضحة أن القرب من قادرون باختلاف، متعة، و«يا رب نفضل معاهم».