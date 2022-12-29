أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الخميس

تناول الخضروات والفاكهة بكثرة وبشكل يومي، الخيار الأمثل للأشخاص النباتيين، لتناولها كبديل عن اللحوم والدواجن، ويبحث كثيرون عن أسعار الفاكهة لشرائها ومعرفة ما سجلته الأصناف المختلفة في الأسواق.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الخميس.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت اسعار الفاكهة وفق الموقع الرسمي لسوق العبور كما يلي:

تراوح سعر كيلو البرتقال اليوم بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح اليوم بين 18 و20 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من القشطة البلدي بين 10 و18 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب اليوم بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

تراوح سعر البلح بين 8 و25 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من الموز اليوم بين 12.30 و15 جنيهًا.

سجل سعر البرتقال البلدي 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال بين 6.5 و10 جنيهات.

تراوح سعر اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 8 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الفراولة بين 15 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيهًا.