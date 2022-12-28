حبس المتهم بتجارة المخدرات في الشرابية.. وقانوني يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بتجارة المواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حبس المتهم بتجارة المخدرات

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الحشيش والآيس بقصد الاتجار، ودراجة نارية لسهولة التنقل، وفرد خرطوش وطلقة فارغة لذات العيار بقصد الدفاع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

الموقف القانوني المتوقع على المتهم

شرح الخبير القانوني والمحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، كما نص عليها قانون العقوبات المصري، وقال إنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه».

وأشار «عبدالله» إلى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.

ضبط المتهم

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.