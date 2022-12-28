حبس بائع ضرب ابنه حتى الموت بسبب مفتاح دراجة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالخصوص في محافظة القليوبية، بحبس بائع تسبب في مصرع ابنه بعد أن لقنه علقة ساخنة، بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية يملكها المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الوفاة وسرعة تحريات المباحث.

وقال الأب المتهم، ويعمل بائعً، في التحقيقات أمام النيابة، إنه لم يقصد قتل ابنه وإنما كان يؤدبه فقط، وانفعل عليه بسبب ضياع مفتاح الدراجة النارية الخاصة به.

تفاصيل مصرع طفل على يد والده بالخصوص

وكان الأب قد أقدم على قتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات، بالضرب المبرح حتى الموت في الخصوص، بسب تسببه في ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، وتم ضبطه، وقررت جهات التحقيق حبسه وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت التصريح بدفنها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، ببلاغ من الأهالي بمقتل طفل يدعى بدر 6 سنوات على يد والده بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبينت وفاة الطفل إثر تعدي الأب عليه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام.

قانوني يكشف عقوبة المتهم

وقال أحمد داوود المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتهم يواجه جريمة ضرب أفضى إلى الموت وتعريض حياة طفل للخطر، وهي جريمة عقوبتها السجن الذي يصل إلى 10 سنوات، وتُغلظ العقوبة وتصل للإعدام في حالة ثبوت سبق الإصرار والترصد.